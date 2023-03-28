Байден відреагував на заяву Путіна про тактичну ядерну зброю в Білорусі

Президент США Джо Байден розкритикував заявлений президентом Росії Володимиром Путіним план розміщення ядерної зброї в сусідній Білорусі.



«Це небезпечний вид розмов, і це викликає занепокоєння», – сказав Байден, якого цитує AFP.



Офіційні особи США раніше зауважили, що вони не бачили жодних ознак того, що Росія дійсно переміщує ядерну зброю.

Президент Росії Володимир Путін оголосив 25 березня, що Москва планує розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі – про це нібито просив Олександр Лукашенко. За словами Путіна, до 1 липня має завершитися будівництво в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї і Мінську також передадуть ракетний комплекс «Іскандер» та літаки, які можуть використовувати ядерне озброєння.

Ця заява викликала різку реакцію на Заході, включно з НАТО, яке засудило цей крок як «небезпечний і безвідповідальний», а Литва закликала до нових санкцій проти Росії.