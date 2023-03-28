У ЗСУ повідомили про знищення 13 запущених Росією безпілотників

Українські військові пізно ввечері 27 березня збили 13 безпілотників, запущених Росією, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Зокрема, знищені 12 дронів «Шахед» і один розвідувальний БпЛА.

«Вночі 27 березня 2023 року противник атакував Україну ударними безпілотниками «Shahed-136/131» і керованими авіаційними бомбами. Атака «шахедів» здійснювалась з північного та південно-східного напрямку. Винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області та атакували Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами», – йдеться в повідомленні.

У ЗСУ додали, що загалом загарбники застосували 13 дронів-камікадзе Shahed-136/131, один розвідувальний БпЛА «Гранат-4» і дві керовані авіаційні бомби.

Близько 22:00 27 березня було оголошено повітряну тривогу в Києві та Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій і Луганській областях. Згодом повітряна небезпека поширилася на інші регіони – Херсонщину, Житомирщину та Кіровоградщину. Через понад дві години влада оголосила відбій.

У Повітряних силах повідомляли, що в Київській і Дніпропетровській областях збили кілька дронів Shahed. За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, війська РФ атакували «з півночі та з південно-східного напрямку – це Брянська область, східне узбережжя Азовського моря».

Мер Києві Віталій Кличко повідомляв про вибухи в Оболонському та Святошинському районах. Згодом він поінформував про пожежу в приміщенні магазину в Святошинському районі Києва.

Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що сили ППО в повітряному просторі навколо Києва виявили і знищили всі запущені Росією дрони.