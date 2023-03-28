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У ЗСУ повідомили про знищення 13 запущених Росією безпілотників

Уламки збитого дрона (архівне фото)

Українські військові пізно ввечері 27 березня збили 13 безпілотників, запущених Росією, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Зокрема, знищені 12 дронів «Шахед» і один розвідувальний БпЛА.

«Вночі 27 березня 2023 року противник атакував Україну ударними безпілотниками «Shahed-136/131» і керованими авіаційними бомбами. Атака «шахедів» здійснювалась з північного та південно-східного напрямку. Винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області та атакували Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами», – йдеться в повідомленні.

У ЗСУ додали, що загалом загарбники застосували 13 дронів-камікадзе Shahed-136/131, один розвідувальний БпЛА «Гранат-4» і дві керовані авіаційні бомби.

Близько 22:00 27 березня було оголошено повітряну тривогу в Києві та Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій і Луганській областях. Згодом повітряна небезпека поширилася на інші регіони – Херсонщину, Житомирщину та Кіровоградщину. Через понад дві години влада оголосила відбій.

У Повітряних силах повідомляли, що в Київській і Дніпропетровській областях збили кілька дронів Shahed. За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, війська РФ атакували «з півночі та з південно-східного напрямку – це Брянська область, східне узбережжя Азовського моря».

Мер Києві Віталій Кличко повідомляв про вибухи в Оболонському та Святошинському районах. Згодом він поінформував про пожежу в приміщенні магазину в Святошинському районі Києва.

Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що сили ППО в повітряному просторі навколо Києва виявили і знищили всі запущені Росією дрони.

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