Атака на Київ: сили ППО збили всі російські дрони

Cили ППО в повітряному просторі навколо Києва виявили і знищили всі запущені Росією дрони, повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.



«Ворог продовжує застосовувати свою тактику атак баражуючими боєприпасами з північно-східного напрямку. І цього разу країна-терорист знову запустила свої БПЛА Shahed в напрямку столиці. За попередньою інформацією, силами нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено всі ворожі цілі», – сказав Попко, якого у телеграмі цитує пресслужба КМВА.

За його словами, після падіння уламків БПЛА в Святошинському районі Києва сталося загоряння у нежитловому приміщенні на площі близько 200 м2. За попередніми даними, жертв немає.

Раніше мер Києві Віталій Кличко повідомив про вибухи в Оболонському та Святошинському районах. Згодом він поінформував про пожежу в приміщенні магазину в Святошинському районі Києва, загорання вже локалізували.

Близько 22:00 було оголошено повітряну тривогу в Києві та у низці областей. Через понад дві години влада оголосила відбій.