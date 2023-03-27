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Вибухи у Києві: Кличко повідомив про пожежу в Святошинському районі

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Дим над Києвом після ракетного удару РФ, 9 березня 2023 року

У Святошинському районі Києва палає приміщення магазину, повідомив міський голова Віталій Кличко після підтвердження вибухів у столиці.

«У Святошинському районі палає приміщення магазину.», – написав він у телеграмі.

За його словами, пожежно-рятувальні служби працюють на місці пожежі після вибуху і загоряння будівлі в Святошинському районі. Попередньо – постраждалих немає.

Раніше Кличко повідомив про вибухи в Оболонському та Святошинському районах.

Близько 22:00 було оголошено повітряну тривогу в Києві та у низці областей. Влада Київщини попередила про загрозу атаки дронами.

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