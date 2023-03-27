На Київщині та Дніпропетровщині сили ППО збили кілька дронів – ЗСУ

У Київській і Дніпропетровській областях вже збили кілька дронів Shahed, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Атакують з півночі та з південно-східного напрямку – це Брянська область, східне узбережжя Азовського моря. Це групи «шахедів». Вже є певні результати – кілька «шахедів» уже знищили на Київщині і на Дніпропетровщині. Будемо чекати завершення бойової роботи – потім повідомимо результати», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Близько 22:00 було оголошено повітряну тривогу в Києві та Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Луганській областях. Згодом повітряна небезпека поширилася на інші регіони – Херсонщину, Житомирщину та Кіровоградщину.

Влада Київщини повідомила про загрозу атаки дронами. У соцмережах також повідомляли про звуки вибухів в Дніпрі. Офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.