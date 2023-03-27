Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Влада Київщини попереджає про загрозу атаки дронами

Наслідки російської атаки дронами, грудень 2022 року

Київська обласна військова адміністрація заявляє про загрозу російської атаки дронами.

«Київщина! Загроза атаки ворожих дронів! Перейдіть в укриття та інші безпечні місця. Зберігайте спокій та дотримуйтеся інформаційної тиші», – повідомила в телеграмі ОВА.

Близько 22:00 було оголошено повітряну тривогу в Києві та Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Луганській областях.

У соцмережах повідомляють про звуки вибухів в Дніпрі. Офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG