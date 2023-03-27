Влада Київщини попереджає про загрозу атаки дронами

Київська обласна військова адміністрація заявляє про загрозу російської атаки дронами.

«Київщина! Загроза атаки ворожих дронів! Перейдіть в укриття та інші безпечні місця. Зберігайте спокій та дотримуйтеся інформаційної тиші», – повідомила в телеграмі ОВА.

Близько 22:00 було оголошено повітряну тривогу в Києві та Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Луганській областях.

У соцмережах повідомляють про звуки вибухів в Дніпрі. Офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.