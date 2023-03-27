Міський голова Віталій Кличко підтвердив вибухи в Києві.

«Вибухи в столиці, попередньо – в Оболонському та Святошинському районах. Всі служби слідують на місце. Подробиці – згодом», – написав він у телеграмі.

Раніше у соцмережах повідомлялося про звуки вибухів в Києві.

Близько 22:00 було оголошено повітряну тривогу в Києві та Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Луганській областях. Згодом повітряна небезпека поширилася на інші регіони – Херсонщину, Житомирщину та Кіровоградщину.