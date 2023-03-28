У Генштабі повідомили про знищення 14 дронів у ніч на 28 березня

У ніч на 28 березня російські сили задіяли для авіаударів по Україні 15 ударних безпілотників типу «Шахед-136», 14 із них знищили українські військові, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

«Ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів залишається високою по всій території України», – наголосили в командуванні.

Водночас очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що 12 дронів збили біля Києва.

«Сукупно, усіма силами протиповітряної оборони в районі повітряного простору Києва було виявлено і знищено ворожих 12 БПЛА цього типу», – цитує його слова пресслужба КМВА вранці 28 березня.

У Повітряних силах ЗСУ вночі повідомили, що пізно ввечері 27 березня були збиті 12 «Шахедів» і один розвідувальний безпілотник, а загалом загарбники застосували 13 дронів-камікадзе Shahed-136/131, один розвідувальний БпЛА «Гранат-4» і дві керовані авіаційні бомби.

Близько 22:00 27 березня було оголошено повітряну тривогу в Києві та Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій і Луганській областях. Згодом повітряна небезпека поширилася на інші регіони – Херсонщину, Житомирщину та Кіровоградщину. Через понад дві години влада оголосила відбій.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, війська РФ атакували «з півночі та з південно-східного напрямку – це Брянська область, східне узбережжя Азовського моря».

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про вибухи в Оболонському та Святошинському районах. Згодом він поінформував про пожежу в приміщенні магазину в Святошинському районі Києва, яку локалізували, постраждалих не виявили.