Шойгу особисто нагородив пілотів, які спричинили падіння американського дрона в Чорне море

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вручив ордени Мужності пілотам літаків Су-27, які перехопили американський безпілотник над Чорним морем. Як передає агенція «РИА Новости», вони «запобігли порушенню кордонів району спецоперації американським безпілотником».

Як сказав один із нагороджених льотчиків, він і його товариші по службі «виконували маневри, якими намагалися його (безпілотник – ред.) змусити припинити виконання свого завдання. Зброю не застосовували, контакту не вступали».

За версією США, один із російських літаків двічі скинув пальне перед дроном, а потім ударив безпілотник, пошкодивши один із його гвинтів. Після цього, як стверджують, американським Військово-повітряним силам довелося затопити пошкоджений дрон.

Європейське командування США назвало дії російських льотчиків «небезпечним та непрофесійним перехопленням».