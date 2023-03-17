Безпілотник США таки зайшов в акваторію Чорного моря – кілька годин він кружляв у повітряному просторі Румунії

Американський безпілотник RQ-4 Global Hawk із позивним FORTE10 зайшов до акваторії Чорного моря, засвідчили дані Flightradar24.

Упродовж кількох годин до цього БПЛА США кружляв у повітряному просторі Румунії.

RQ-4 злетів із авіабази Сігонелла біля італійського міста Катанія.

CNN раніше повідомляв, що американські військові відправили новий безпілотник у район Чорного моря для огляду місця аварії і спостереження за діями військових РФ, які почали пошук уламків БПЛА.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати бачать ознаки того, що російські сили намагаються дістати уламки розбитого американського безпілотника з дна Чорного моря. Водночас, за його словами, швидше за все, дрон розлетівся на частини, коли зіткнувся з водою, і ці шматки, ймовірно, затонули на глибині в тисячі метрів.

Виступаючи в ефірі CNN, Прайс також сказав, що американські військові «вжили заходів для зменшення розвідувальної цінності» безпілотника до того, як він розбився.

Напередодні у Збройних силах України не виключили, що війська РФ можуть здійснювати підводну діяльність у Чорному морі, пов’язану з пошуком збитого безпілотника США.

Раніше у Білому домі припустили, що збитий над Чорним морем безпілотник можуть і не знайти з огляду на глибину, куди він упав.

16 березня США опублікували відео перехоплення російськими винищувачами дрона в Чорному морі. На 43-секундному відеоролику видно, як два російські літаки Су-27 скидають пальне, пролітаючи поблизу безпілотника MQ-9 Reaper, очевидно, намагаючись засліпити камеру дрона.

Відеозапис припиняється після другого проходу російського літака. У Пентагоні стверджують, що в результаті зіткнення відеоподача була перервана. Після другого прольоту гвинт на безпілотнику виглядає пошкодженим.

14 березня Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в «небезпечному і непрофесійному» перехопленні її винищувачами американського безпілотника-розвідника, що призвело до його падіння в Чорне море.

Вашингтон викликав посла Росії, щоб висловити протест проти «нерозважливої» поведінки російських пілотів двох винищувачів Су-27. Пентагон заявив, що перехоплення безпілотника MQ-9 Reaper сталося у міжнародному повітряному просторі.

Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що інцидент є явним порушенням міжнародного права.

Міністерство оборони Росії 14 березня заперечило, що якийсь із його літаків контактував з американським безпілотником, і заявило, що дрон розбився через «різке маневрування».

Посол Росії в США Анатолій Антонов після того, як його викликали до Державного департаменту через інцидент, заявив, що Москва не хоче «конфронтації» зі США.