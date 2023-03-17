Інцидент із дроном США: Медведєв пригрозив американському сенатору «авіаподією»

Заступник голови Ради безпеки Росії, колишній президент Дмитро Медведєв у телеграм-каналі виступив із непрямою загрозою американському сенатору Ліндсі Ґрему у зв’язку з його висловлюваннями про можливість збивати російські військові літаки у разі загрози американським об’єктам.

Медведєв у притаманній йому манері прокоментував інцидент із катастрофою американського дрону Reaper MQ-9 над Чорним морем 14 березня. Як випливає з опублікованого Пентагоном відео, безпілотник упав внаслідок дії російського винищувача Су-27. Американські офіційні особи звинуватили російських військових у непрофесійних та агресивних діях.

У Міноборони Росії підтвердили аварію безпілотника, але не контакт російського винищувача з ним. При цьому міністр оборони Сергій Шойгу 17 березня представив до держнагород льотчиків Су-27, обґрунтувавши це тим, що вони «запобігли порушенню меж району спецоперації американським безпілотником». Йдеться про заборонену зону, введену Росією над низкою районів Чорного моря у зв’язку з її війною проти України.

Із публікації Медведєва випливає, що він схвалює дії російських льотчиків. США він звинуватив у тому, що їхні повітряні апарати не дотримуються встановлених Росією над Чорним морем заборонених зон.

«Загалом, простіше кажучи, американці вкрай знахабніли. І церемонитися з ними неправильно», – написав Медведєв. Після цього він згадав про висловлювання Грема і додав, що з такими, як він «іноді трапляються авіаційні пригоди».

Після інциденту з безпілотником сенатор-республіканець, відомий жорсткою позицією щодо Росії, в ефірі телеканалу Fox News закликав попередити Росію: «Якщо ви ще раз наблизитеся до об’єкта США, що пролітає над міжнародними водами, ваш літак буде збитий».

Влада США заявила, що американські безпілотники продовжать польоти над Чорним морем і не дотримуватимуться заявлених Росією в міжнародному повітряному просторі заборонених зон.

Тим часом, CNN із посиланням на джерела пише про те, що в Пентагоні вирішили провести додатковий аналіз витрат і вигод від польотів американських безпілотників над Чорним морем.