У Білому домі відреагували на нагородження в РФ пілотів за перехоплення американського дрона

Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі розкритикував Міноборони Росії за нагородження пілотів, які раніше цього місяця спричинили падіння американського дрона в Чорне море.

«Я не знаю іншої армії у світі, іншої військово-повітряної сили у світі, яка б нагороджувала пілота за те, що він врізався в дрон. Якщо це хоробрість, то, мабуть, у них інше визначення цього слова. Це безглуздо. Це образливо», – цитує слова Кірбі пресслужба Білого дому.

«Ми не знаємо, чи намагався цей пілот навмисно протаранити дрон чи ні, але він це зробив. Відеодокази були досить переконливими. У будь-якому випадку, на флоті, де я виріс, ви не хочете нічого вдарити. Вдарити будь-що погано для вас… Уявлення не маю, чому вони дали нагороду за хоробрість пілоту, який, у гіршому випадку, зловмисно наражав на небезпеку себе і майно США, а в кращому випадку був просто ідіотом», – додав він.

Напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу вручив ордени Мужності пілотам літаків Су-27, які перехопили американський безпілотник над Чорним морем 14 березня. За словами Шойгу, вони «запобігли порушенню кордонів району спецоперації американським безпілотником».

Як сказав один із нагороджених льотчиків, він і його товариші по службі «виконували маневри, якими намагалися його (безпілотник – ред.) змусити припинити виконання свого завдання. Зброю не застосовували, контакту не вступали».

За версією США, один із російських літаків двічі скинув пальне перед дроном, а потім ударив безпілотник, пошкодивши один із його гвинтів. Після цього, як стверджують, американським Військово-повітряним силам довелося затопити пошкоджений дрон.

Європейське командування США назвало дії російських льотчиків «небезпечним та непрофесійним перехопленням».