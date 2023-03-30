«Україні потрібні F-16» – Залужний оприлюднив відео роботи української авіації

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео роботи української авіації і заявив, що Україні потрібні сучасні винищувачі F-16.
В оприлюдненому у соцмережах головнокомандувача відео командир бригади тактичної авіації Олексій Манюшкін заявив, що українські військовослужбовці настільки вмотивовані, що готові в найкоротші терміни оволодіти будь-якою західною технікою, щоб наблизити перемогу України.
«Літак МіГ-29, будемо казати правду, він уже морально застарів. F-16 може застосовувати всю номенклатуру західного озброєння, що є на озброєнні країн НАТО. Ми зараз використовуємо деякі західні зразки зброї, такі як HARM. Це протирадіолокаційна ракета, але ефективність її буде набагато вищою, якщо ми застосовуватимемо її з F-16», – сказав він.
28 березня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що на цьому етапі війни надання Україні сучасних винищувачів не допоможе.
«Щодо винищувачів F-16, якщо таке рішення буде ухвалене, то для забезпечення цих можливостей знадобиться приблизно 18 місяців. Але це не допоможе українцям на цій стадії війни. Чи можуть українці отримати винищувачі у майбутньому? Ми всі віримо, що так. Потенційно це можуть бути або F-16, або інші літаки четвертого покоління. Тож ми продовжимо працювати з нашими партнерами, щоб переконатися, що Україна має саме те, що їй потрібно», – заявив міністр оборони США під час слухань в сенатському Комітеті з питань збройних сил.
За його словами, зараз головною потребою українців на полі бою є протиповітряна оборона великої дальності.
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Він повторив, що США і союзники підтримуватимуть оборону України стільки, скільки буде потрібно.
Раніше президент США Джо Байден в інтерв’ю ABC News заявив, що українському президенту Володимиру Зеленському зараз не потрібні винищувачі F-16.
Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі в Парижі на початку лютого президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Про надання Україні літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.
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