Глава Пентагону: на цьому етапі війни надання винищувачів Україні не допоможе

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що на цьому етапі війни надання Україні сучасних винищувачів не допоможе, повідомляє «Голос Америки».

«Щодо винищувачів F16, якщо таке рішення буде ухвалене, то для забезпечення цих можливостей знадобиться приблизно 18 місяців. Але це не допоможе українцям на цій стадії війни. Чи можуть українці отримати винищувачі у майбутньому? Ми всі віримо, що так. Потенційно це можуть бути або F16, або інші літаки четвертого покоління. Тож ми продовжимо працювати з нашими партнерами, щоб переконатися, що Україна має саме те, що їй потрібно», – заявив міністр оборони США під час слухань в сенатському Комітеті з питань збройних сил.

За його словами, зараз головною потребою українців на полі бою є протиповітряна оборона великої дальності.

«Зараз головна потреба українців - це протиповітряна оборона. Це критична необхідність на полі бою. Їм також потрібна зброя великої дальності та бронетехніка. І ми надаємо їм значний пакет таких можливостей. Ми також навчаємо їх та гарантуємо забезпечення наданого озброєння», – каже Остін.

Читайте також: Буданов розповів, що Україні потрібно для досягнення перелому у війні

Він повторив, що США і союзники підтримуватимуть оборону України стільки, скільки буде потрібно.

Раніше президент США Джо Байден в інтерв’ю ABC News заявив, що українському президенту Володимиру Зеленському зараз не потрібні винищувачі F-16.

Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі в Парижі на початку лютого президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Про надання Україні літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.