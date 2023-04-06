ОВА: війська РФ обстріляли село на Херсонщині, 4 людини – поранені

Четверо цивільних жителів були поранені внаслідок обстрілу села Зміївка Бериславської громади на Херсонщині, повідомив 6 квітня голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За оперативною інформацією, вибухівку скинули з безпілотника. Через ворожу атаку поранення різного ступеня тяжкості отримали чотири місцеві жителі. Їх шпиталізували до найближчого медзакладу. Після надання невідкладної допомоги постраждалих направлять для подальшого лікування до лікарні у Херсоні», – зауважив він.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.