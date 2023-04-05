Влада повідомила про жертви і поранених через обстріли РФ на Донбасі, в Херсонській і Сумській областях

Минулої доби внаслідок російських обстрілів населених пунктів Донецької області загинули чотири людини і ще 11 зазнали поранень, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

Водночас Херсонська ОВА повідомляє, що напередодні російські загарбники 50 разів обстріляли Херсонську область, поранено три людини.

Також у вівторок армія РФ обстріляла три громади Сумщини, поранено одну людину. Пошкоджено торговельний заклад, приватні будинки та лінії електропередач.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби війська РФ завдали три ракетних та 47 авіаційних ударів по Україні. Зокрема, було застосовано застосував 17 «шахедів», здійснено 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Військові попереджають: ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.