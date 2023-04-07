Армія РФ влучила по житловому будинку на Херсонщині, серед постраждалих є діти – Єрмак

Вранці в п’ятницю, 7 березня, російська армія атакувала з артилерії село Станіслав на Херсонщині, повідомляє у телеграмі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За інформацією Офісу президента, снаряд російських військових влучив у житловий будинок, проломив дах, після чого здетонував. Внаслідок обстрілу поранення отримали 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик.

«Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні. Хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують», – повідомив Єрмак.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.