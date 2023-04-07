РФ, ймовірно, створює нові роти для ведення боїв у міських умовах – ISW

В американському Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що російське командування створює спеціалізовані підрозділи розміром, як рота, у складі передових формувань для участі в боях у міських умовах. Мета таких рот – посилення бойової ефективності, що знижена у більшості російських підрозділів, кажуть аналітики.

«Кожна рота «Штурм Z» створюється поза структурою звичайних армійських частин і, мабуть, формується із новонабраних резервістів і певним чином прикріплюється до існуючих російських полків та бригад», – розповідають експерти.

В ISW звертають увагу, що такими ротами можуть наповнювати частини 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу і так званого «1-го армійського корпусу «ДНР».

Наразі незрозуміло, як ці підрозділи «Штурм Z» вписуються в російські командні структури на рівні батальйону і вище.

Повідомляється, що ці роти призначені, як для ведення бойових дій у міських умовах, так і для дій у складних географічно районах з метою захоплення важливих та стратегічних об’єктів, таких як опорні пункти, пункти управління та вузли зв’язку.

«Роти «Штурм Z», найімовірніше, будуть дислоковані насамперед на лінії фронту Авдіївка – Донецьк, де підрозділи Південного військового округу постійно ведуть безуспішні наступальні операції», – кажуть в ISW.

Раніше британська розвідка повідомляла, що влада РФ перебуває у пошуку нових інструментів для ведення війни в Україні, зокрема, хоче розвивати альтернативні приватні військові компанії, щоб зрештою замінити ПВК «Вагнер».