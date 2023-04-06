У РФ пропонують звільняти від кримінального покарання охочих піти на війну

Держдума РФ розгляне законопроєкт, який дозволяє закривати кримінальні справи невеликої та середньої тяжкості, якщо обвинувачені висловили готовність пройти службу у «військових формуваннях». Документ, внесений Законодавчими зборами Челябінської області, з’явився в базі російського парламенту.

У пояснювальній записці йдеться, що в умовах війни з Україною Москва вже залучає до служби громадян, які вчинили злочини. «Таким чином державою визнається можливість спокутування громадянином вини перед суспільством та державою», – зазначають автори.

Злочинами невеликої тяжкості Кримінальний кодекс визнає «навмисні та необережні дії» із максимально трирічним ув’язенням, середньої тяжкості – «навмисні» з терміном не більше 5 років ув’язнення (крадіжка, здирство, вбивство в стані афекту, розпуста щодо неповнолітніх та заклики до терористичної діяльності).

У жовтні 2022 року Держдума РФ ухвалила зміни до законодавства, що дозволили мобілізувати громадян з незнятою або непогашеною судимістю за тяжкі злочини, за винятком зґвалтування неповнолітньої особи, захоплення заручників, організацію незаконного збройного формування, викрадення літаків, незаконне поводження з ядерними матеріалами, держзраду, шпигунство, насильницьке захоплення влади. Це дозволяє залучати, зокрема, до служби в ПВК «Вагнер» ув’язнених з російських колоній.