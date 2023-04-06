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У РФ пропонують звільняти від кримінального покарання охочих піти на війну

Ініціатори вважають, що «таким чином державою визнається можливість спокутування громадянином вини перед суспільством та державою»

Держдума РФ розгляне законопроєкт, який дозволяє закривати кримінальні справи невеликої та середньої тяжкості, якщо обвинувачені висловили готовність пройти службу у «військових формуваннях». Документ, внесений Законодавчими зборами Челябінської області, з’явився в базі російського парламенту.

У пояснювальній записці йдеться, що в умовах війни з Україною Москва вже залучає до служби громадян, які вчинили злочини. «Таким чином державою визнається можливість спокутування громадянином вини перед суспільством та державою», – зазначають автори.

Злочинами невеликої тяжкості Кримінальний кодекс визнає «навмисні та необережні дії» із максимально трирічним ув’язенням, середньої тяжкості – «навмисні» з терміном не більше 5 років ув’язнення (крадіжка, здирство, вбивство в стані афекту, розпуста щодо неповнолітніх та заклики до терористичної діяльності).

У жовтні 2022 року Держдума РФ ухвалила зміни до законодавства, що дозволили мобілізувати громадян з незнятою або непогашеною судимістю за тяжкі злочини, за винятком зґвалтування неповнолітньої особи, захоплення заручників, організацію незаконного збройного формування, викрадення літаків, незаконне поводження з ядерними матеріалами, держзраду, шпигунство, насильницьке захоплення влади. Це дозволяє залучати, зокрема, до служби в ПВК «Вагнер» ув’язнених з російських колоній.

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