Армія РФ удосвіта обстріляла Очаків – поранені двоє людей

Російські війська зранку 7 квітня обстріляли Очаків, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

За його даними, близько 5:00 армія РФ з артилерії та мінометів обстріляв місто та зону Очаківської громади. Пошкоджено житлові будинки, магазини, цивільну інфраструктуру.

Із двох поранених – одна людина у тяжкому стані, повідомив Кім.

Також внаслідок обстрілу виникли дві пожежі, які наразі загасили. Наслідки пошкоджень уточнюються.

О 5:20 під артудар потрапила території Куцурубської громади – без постраждалих.

Російські війська постійно обстрілюють Миколаївську область.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.