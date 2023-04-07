Армія РФ удосвіта обстріляла Очаків – поранені двоє людей

Російські війська зранку 7 квітня обстріляли Очаків, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
За його даними, близько 5:00 армія РФ з артилерії та мінометів обстріляв місто та зону Очаківської громади. Пошкоджено житлові будинки, магазини, цивільну інфраструктуру.
Із двох поранених – одна людина у тяжкому стані, повідомив Кім.
Також внаслідок обстрілу виникли дві пожежі, які наразі загасили. Наслідки пошкоджень уточнюються.
О 5:20 під артудар потрапила території Куцурубської громади – без постраждалих.
Російські війська постійно обстрілюють Миколаївську область.
Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.
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