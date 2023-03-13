Війська РФ обстріляли Миколаївщину, є жертви – Кім

Внаслідок російського обстрілу населеного пункту Куцурубської громади на Миколаївщині загинули дві людини, ще троє поранені, серед них є дитина, повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Унаслідок ранкового ворожого обстрілу населеного пункту Куцурубської громади загинули чоловік і жінка 1978 і 1980 р.н., дитину 7 років забрала швидка. Крім того, двоє людей дістали поранення», – написав Кім у телеграм-каналі.

Як розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, немає інформації про ракетний удар, найімовірніше, Миколаївщину обстріляли з артилерії.

Вранці 13 березня російські окупанти обстріляли населений пункт Куцурубської громади в Миколаївській області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.