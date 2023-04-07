Генштаб: втрати РФ на війні в Україні перевищили 177 тисяч осіб

Росія втратила під час повномасштабної війни проти України 177 110 своїх військових, 480 із них – загинули протягом минулої доби, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

У Генштабі також навели дані про втрати російської техніки:

танки ‒ 3633 (два – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 7016 (+3)

артилерійські системи – 2722 (+8)

РСЗВ – 533 (+1)

засоби ППО ‒ 281

літаки – 306

гелікоптери – 292

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2291 (+4)

крилаті ракети ‒ 911

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 5587 (+13)

спеціальна техніка ‒ 304 (+2)

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що втрати російських сил «у рази більші» за українські.

Зокрема, за даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмуту вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.