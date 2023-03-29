Міноборони назвало співвідношення втрат у війні – Росія має «у рази більше» загиблих

У Міністерстві оборони України заявляють, що втрати російських сил «у рази більші».

«На жаль, втрати – це неминучий наслідок війни. Без втрат не буває. Одна з головних задач воюючої сторони – знищення фізичної сили противника. Але втрати ворога в рази більше. Це при тому, що у них перевага по кількості особового складу і озброєння», – написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в телеграмі.

За її словами, у 2014-2015 році російські сили також мали більші втрати.

«Втрати були більші у них і в 2014-2015, але зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на нашу користь. У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10. Це, звісно, не щодня, і середній коефіцієнт нижчий, але менше з тим», – додала Маляр.

Влада України не озвучує точних даних щодо втрат серед українських військових у війні. Президент Володимир Зеленський на початку червня минулого року казав, що щодня на розв’язаній Росією війні в Україні гине 60-100 українських військових, ще 500 – зазнають поранень.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 29 березня від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 172 340 людей особового складу.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.