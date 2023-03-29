Російські втрати в Україні перевищили 172 тисяч військових – Генштаб

Російські війська втратили близько 610 військових за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 29 березня.

За оцінками українського командування, загальні російські втратили становлять 172 340 людей особового складу.

Крім того, за даними штабу, Росія втратила:

3 609 танків (+7 за добу)

6 966 бойових броньованих машин

2 659 артилерійських систем (+6)

526 реактивних систем залпового вогню (+1)

277 засобів протиповітряної оборони

306 літаків (+1)

291 гелікоптер

2 239 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+4)

911 крилатих ракет

18 кораблів і катерів

5 507 автомобілів і автоцистерн (+5)

288 одиниць спеціальної техніки (+1)

«Дані уточнюються», – додає штаб.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.