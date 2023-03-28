Під час бойового завдання загинув льотчик Денис Кирилюк

Під час виконання бойового завдання загинув заступник командира авіаційної ескадрильї і штурман Денис Кирилюк, повідомила у фейсбуці 831-ша бригада тактичної авіації.



«Наша авіаційна родина втратила побратима…Пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, який здійснив понад 80 бойових вильотів, з них 70 під час повномасштабного вторгнення на знищення ворога», – йдеться у повідомленні.



У бригаді нагадують, що у серпні 2022 року Денис Кирилюк був нагороджений нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».