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Під час бойового завдання загинув льотчик Денис Кирилюк

У серпні 2022 року Денис Кирилюк був нагороджений нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Під час виконання бойового завдання загинув заступник командира авіаційної ескадрильї і штурман Денис Кирилюк, повідомила у фейсбуці 831-ша бригада тактичної авіації.

«Наша авіаційна родина втратила побратима…Пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, який здійснив понад 80 бойових вильотів, з них 70 під час повномасштабного вторгнення на знищення ворога», – йдеться у повідомленні.

У бригаді нагадують, що у серпні 2022 року Денис Кирилюк був нагороджений нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».

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