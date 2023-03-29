Генштаб повідомляє про «тенденцію», коли російські військові відмовляються виконувати накази

Російські війська завдали 18 авіаційних та три ракетних ударів, а також здійснили 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 29 березня.

«Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Завдяки професійним і злагодженим діям, протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках», – йдеться в зведенні.

Штаб повідомляє про «безуспішні наступальні дії» російських військ в районах кількох населених пунктів на Куп’янському та Лиманському, а також Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Проте, наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Предтечине та Озарянівка Донецької області», – повідомляє командування.

За даними Генштабу, російські окупанти продовжують використовувати медичні заклади на окупованих територіях. Зокрема, йдеться про лікарню Біловодська Луганської області, яку «облаштовано під військовий шпиталь на 200 ліжкомісць. Наразі у медичному закладі лікують окупантів, які мають легкі поранення. Водночас, усіх цивільних людей «виписано».

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«Останнім часом спостерігається тенденція, коли російські загарбники відмовляються виконувати накази командирів. Так, 23 березня цього року, за відмову виконувати бойове завдання, було обеззброєно та доставлено до Макіївки Донецької області близько 70 осіб із підрозділів добровольчих формувань «невський» та «ветерани». Подібний випадок стався і 25 березня, виконувати наказ відмовився особовий склад роти розвідки противника, що діє на Авдіївському напрямку», – додає штаб.

Командування звітує про п’ять авіаційних ударів по районах зосередження російського особового складу та військової техніки. Крім того, за зведенням, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс і склад боєприпасів.