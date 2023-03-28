Агресія РФ може закінчитися швидше, якщо світ буде рішучішим – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні подякував усім, хто в різних країнах і на міжнародних майданчиках нагадує світу, що агресія РФ може закінчитися швидше, якщо світ буде рішучішим.

«Хочу сьогодні подякувати кожному й кожній, хто за покликом свого серця у різних країнах, на різних майданчиках, різними словами, але однаково чесно й сильно нагадує світу, що російська агресія може закінчитися значно швидше, ніж про це іноді говорять. Швидше, якщо світ буде швидшим, якщо світ буде рішучішим», – сказав Зеленський.

За його словами, причинами, «щоб тиснути й боротися, щоб не шукати компромісів і дбати про цінності світу», є зруйновані українські міста й села, шантаж РФ, погрози знищити життя в інших країнах, постійна відмова від повернення до справжнього миру та «знущання з базових міжнародних норм».

Сьогодні президент Володимир Зеленський перебував з робочою поїздкою на Сумщині (в Охтирці, Тростянці, Сумах, на позиціях прикордонників). Він передав Охтирці відзнаку міста-героя, провів нараду з представниками місцевої влади Сумщини і Чернігівщини, а також із командувачами, які відповідають безпосередньо за захист цих двох регіонів на кордоні з РФ.