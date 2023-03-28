Треба перестати думати, що буде з Росією після перемоги України, треба перемагати – Каспаров

У Ризі пройшла IV Антивоєнна конференція, у якій взяли участь серед іншого і представники російських антипутінських емігрантських організацій. У підсумковій резолюції конференції її учасники висловили протест проти усіх спроб «дати Путіну шанс зберегти обличчя», розповідає Російська служба «Голосу Америки».

«Агресор не має отримати нічого. Ані українських територій, ані угод, що обмежують суверенне право України визначати свою внутрішню та зовнішню політику, вільно обирати собі друзів та союзників», – зазначається у підсумковій резолюції IV Антивоєнної конференції

Учасники конференції, які проголосували за ухвалення резолюції, висловили підтримку висунутим Міжнародним кримінальним судом у Гаазі звинуваченням проти Володимира Путіна, «а також ідеї створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України, скоєного військовим та політичним керівництвом РФ».

Швидше вирішувати і діяти

Російська служба «Голосу Америки» поговорила з Гаррі Каспаровим, співзасновником Форуму вільної Росії, одним із організаторів IV Антивоєнної конференції в Ризі, чемпіоном світу з шахів.

На питання, що, на його думку, слід зробити країнам «колективного Заходу», щоб перемога України настала швидше, він відповів: «Треба збільшити швидкість ухвалення рішень».

За оцінкою Каспарова, політична воля для надання більшої фінансової та військової допомоги Україні на Заході є, але існує й традиційна повільність бюрократичної машини під час вирішення питань: коли дати літаки, коли надіслати танки та боєприпаси?

Потрібно припинити думати, що станеться після перемоги України

«Це все насправді затягує процес, але також очевидно, що план перемоги – він уже буквально намальований візуально. Усім зрозуміло, що треба робити, що стосується санкцій та постачання зброї. Потрібно припинити думати, що станеться після перемоги України. Припинити спекуляції на тему того, що крах путінського режиму та потенційний розпад Росії є проблемними чинниками для ухвалення рішень щодо забезпечення України всім необхідним для якнайшвидшої перемоги», – каже Каспаров.

«Російська опозиція має демонструвати те, що ми маємо всі можливості для того, щоб цьому негативному сценарію запобігти. Ніхто не знає, чи можливо це – можливо, хвороба вже зайшла надто далеко. Але цілком очевидно, що чим швидше буде досягнуто результату, тим більше шансів, що наші спільні зусилля принесуть якийсь результат», – стверджує співзасновник Форуму вільної Росії.

За словами Каспарова, російська опозиція існує, і зараз йде повним ходом процес вироблення спільної позиції та створення спільного консультативного органу, який би міг розпочати розмови з європейськими та з американськими політиками.

«Насамперед із європейськими, – уточнює політик, – тому що вони зараз шукають партнерів для переговорів. І це все рухається у правильний бік».

Трибунал і правосуддя

Професор юриспруденції в коледжі Біркбек Лондонського університету Білл Баурінг назвав «блискучим» рішення головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана видати ордер на арешт Путіна.

«Є величезна кількість доказів викрадення українських дітей та скоєння воєнних злочинів. Сьогодні міжнародна позиція Росії гірша, ніж у Сербії під час війни у Боснії та Герцеговині», – наголошує юрист.

Можу уявити ситуацію, коли соратники Путіна видадуть його до Гааги, щоб самим зберегти свої позиції

Правозахисник Станіслав Дмитрієвський, який виступив по відеозв'язку, заявив: «Виникає ситуація, яка раніше уявлялася неможливою: видача Путіна та дитячого російського омбудсмена Львової-Бєлової в Гаагу. У разі військової поразки Росії видача їх у Гаагу стає реальною».

Колишній політв'язень, керівник проектів Форуму вільної Росії Данило Константинов вважає: «В силу військової та економічної поразки можна уявити ситуацію, коли російська еліта може усунути від влади Путіна та розпочати переговори із Заходом. Можу уявити ситуацію, коли соратники Путіна видадуть його до Гааги, щоб самим зберегти свої позиції».

Доктор юридичних наук, викладачка Вільного університету Олена Лук'янова переконана, що трибунал стане реальністю, «бо воєнні злочини, вчинені російською армією, настільки страшні».

Лук'янова також наголошує: «За останні десятиліття змінилися правила ведення війни: людським м'ясом результат війни не вирішити – велику роль відіграють високі технології. З іншого боку, людство не могло подумати, що такі злочини сьогодні можливі».

Однак, на думку Лук'янової, хоч до суду над Путіним ще довгий шлях, але все ж йому його не уникнути.

«Але я навіть за кримінальним кодексом Росії бачу, що йому точно не викрутитися. Це я можу точно сказати! Відкриваємо 34 розділ «Злочини проти миру та безпеки людства» і дивимося: «Планування, підготовка, розв'язування або ведення агресивної війни», «Публічні заклики до розв'язання агресивної війни», «Розробка, виробництво, накопичення, придбання або збут зброї масового ураження», «Застосування заборонених засобів та методів ведення війни»

Лук'янова уточнює: «За перерахованими злочинами МКС засудити не може. Але там є злочини проти людяності, геноцид та військові злочини. Чому нам потрібна серія трибуналів? Тому що Міжнародний кримінальний Суд має лише певні категорії діянь, за які він може судити, а за решту – поки що не може. А злочинів скоєно стільки, і вони настільки нові та незвичайні, що про них ще ніде і нічого не написано. Тому потрібний альтернативний конкретний трибунал».

Перемога України і її наслідки для Росії

Координатор порталу activatica.org Євгенія Чирикова наголосила, що після військових поразок у Росії найчастіше розпочинався період реформ.

Опозиційний політик Геннадій Гудков заявив, що крах нинішнього російського режиму може бути швидким і до нього потрібно готуватися.

«Що робити, якщо Путін після перемоги України Путін залишиться у Кремлі? Народної революції після перемоги України можна чекати довго. Навальний та Яшин залишаться у в'язниці надовго, і ми їм не можемо допомогти нічим, окрім громадського осуду (на адресу влади)», – сказав Гудков.

Що робити, якщо Путін після перемоги України Путін залишиться у Кремлі?

Він запропонував створити «велике ЗМІ» для «глибинного російського народу», щоб, за його словами, запобігти війні всіх проти всіх.

Політичний географ і публіцист Дмитро Орєшкін вважає, що реальною поразкою Путіна буде втрата Криму, а для початку – неможливість взяти Бахмут.

«Режим може впасти не в бік демократії, а в бік таких «чудових персонажів», як Кадиров, Пригожин і таке інше. Єдиного російського простору не збережеться. Великі міста дивляться у бік Європи, а провінція – в інший бік», – продовжував експерт.

У розмові з кореспондентом Російської служби «Голосу Америки» експерт сказав, що нова хвиля еміграції з Росії, що почалася минулого року, може продовжитися довго, тому що, чим гірше будуть справи в Росії, тим більше людей хотітимуть виїхати.

«Не з ідеологічних міркувань, а просто буде ніде себе реалізувати, майбутнє, що погано проглядається. Це можна назвати економічними проблемами. Але є й соціальні теж – відсутність ліків, відсутність хорошої освіти для дітей, тому що далеко не всім подобається, що їхніх дітей змушують стояти на ранкових лінійках. Тому я думаю, на відміну від усіх попередніх хвиль еміграції, це буде такий витік, що постійно триває. Витік мізків, витік людей з волею, розумом, млява демографічна катастрофа».

Орєшкін припускає, що путінський режим закінчиться не в результаті якогось одномоментного спалаху, але що буде мати мляве, розтягнуте в часі потопання у «кривавому болоті».

«Далеко не всім така перспектива сподобається, тому люди будуть рятуватися будь-куди. Звичайно, бажано – у розвинений світ, який відповідно виграє, тому що отримує хорошу кваліфіковану робочу силу, несучи витрати на її підготовку, навчання, лікування, виховання», – пояснив аналітик.