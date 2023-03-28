У Росії анонсують зростання виробництва деяких боєприпасів усемеро до кінця року

У Міноборони Росії заявили 28 березня, що до кінця 2023 року виробництво окремих видів боєприпасів зросте в сім-вісім разів. Про це йшлося під час відвідин міністром оборони РФ Сергієм Шойгу підприємств Челябінської та Кіровської областей. Міністерство оприлюднило відео Шойгу, записане на заводі з виробництва великокаліберних боєприпасів і снарядів.

У міністерстві оборони Росії повідомили, що реалізуються проєкти з модернізації та розширення виробничих потужностей, а також підвищення продуктивності праці.

25 березня президент Росії Володимир Путін в інтервʼю російському державному телебаченню заявив, що російська оборонна промисловість «розвивається дуже швидкими темпами» і вироблятиме втричі більше боєприпасів, ніж постачають в Україну її західні партнери.

Західні аналітики висловлюють скептицизм щодо того, що військово-промисловий потенціал Росії та ланцюги поставок можуть бути прискорені настільки швидко.