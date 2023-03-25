Катували за методичкою: «Щодня – гімн та побиття»

У медичних документах записано, що херсонець отримав струс мозку, був зламаний ніс, переламано п'ять ребер, одне з яких пошкодило легеню, через що утворився пневмоторакс. Правоохоронці та потерпілі кажуть, що кати діяли як за методичкою, були спеціально навченими. Катування були за наростаючою: спочатку імітували розстріл, потім били гумовими палицями, застосовували струм і потім обливали людину водою.