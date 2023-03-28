США підтримують створення «гібридного трибуналу» для розслідування агресії Росії проти України

Державний департамент США підтримує створення так званого гібридного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України, заявила посол з питань глобального кримінального правосуддя Держдепартаменту Бет Ван Скаак. Про це повідомляє «Голос Америки».

«Було багато різних моделей, що розглядалися. США докладно вивчали всі «за» і «проти» кожної з них і дійшли висновку, що найефективніший спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України», – заявила вона.

Ван Скаак зазначила, що для створення такого судового органу не буде потрібна резолюція Генеральної асамблеї ООН. У роботі трибуналу зможуть брати участь не лише українські, а й міжнародні фахівці, а сам він може розташовуватись у Європі щонайменше до закінчення війни в Україні. Це зміцнить «європейську орієнтацію України» та міжнародну легітимність трибуналу, вважає Ван Скаак.

17 березня, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського президента Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Ордери, видані судом в Гаазі звинувачують Путіна у воєнному злочині примусового вивезення населення (дітей) з окупованих територій України до Російської Федерації.

Президент США Джо Байден назвав виправданим ордер на арешт російського президента Путіна, який напередодні видав Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Байден підкреслив, що Путін скоїв воєнні злочини. Американський президент, однак, зауважив, що МКС має обмежене міжнародне визнання.