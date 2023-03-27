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Росія попередила Вірменію про «вкрай негативні наслідки» визнання Римського статуту

24 березня Конституційний суд Вірменії визнав такими, що відповідають конституції країни, зобов’язання, закріплені Римським статутом.

Росія вважає «абсолютно неприйнятним» можливе приєднання Вірменії до Римського статуту Міжнародного кримінального суду і вже попередила вірменську владу про «вкрай негативні наслідки» для двосторонніх відносин у разі такого кроку. Про це з посиланням на джерела в МЗС Росії повідомляють державні інформаційні агенції ТАСС та « РИА Новости».

24 березня Конституційний суд Вірменії визнав такими, що відповідають конституції країни, зобов’язання, закріплені Римським статутом. Наступним кроком має стати ратифікація у парламенті.

Влада Вірменії наголошує, що запустила процес ратифікації ще наприкінці 2022 року з метою притягти в майбутньому до відповідальності в МКС керівництво Азербайджану за воєнні злочини під час збройного конфлікту в Нагірному Карабаху.


17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за звинуваченням у воєнних злочинах на території України. Згідно зі статутними документами, країни, які ратифікували Римський статут МКС (на даний момент їх 123), зобов’язані заарештувати Путіна у разі його появи на їхніх територіях. У Кремлі виданий ордер на арешт назвали «незаконним» та «юридично нікчемним», пригрозивши оголошенням війни тій країні, на території якої буде затримано президента Росії.

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