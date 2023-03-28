Amnesty International: вторгнення РФ в Україну показало подвійні стандарти Заходу

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році призвело до численних воєнних злочинів і спричинило глобальну енергетичну та продовольчу кризу, а також показало подвійні стандарти західних держав, які реагували на агресію Кремля, йдеться у щорічній доповіді Amnesty International про права людини.

Amnesty International заявила, що, хоча відповідь на вторгнення Росії в Україну була швидкою і сильною, країни застосовували законодавство про права людини в кожному конкретному випадку в «приголомшливій демонстрації кричущого лицемірства і подвійних стандартів» і не вживали значущих заходів щодо серйозних порушень із боку деяких їхніх союзників.

«Держави не можуть в одну хвилину критикувати порушення прав людини, а наступної миті потурати подібним порушенням в інших країнах лише тому, що на карту поставлені їхні інтереси. Це несумлінно та підриває всю структуру універсальних прав людини», – заявила генсекретар Amnesty International Аньєс Калламар.

Організація заявила, що її звіт про ситуацію з правами людини в 156 країнах у 2022 році підкреслив подвійні стандарти в усьому світі щодо прав людини і неспроможність міжнародної спільноти об’єднатися навколо прав людини і універсальних цінностей. Правозахисники також заявили, що подвійні стандарти і неадекватна відповідь на порушення прав людини в усьому світі сприяли безкарності й нестабільності.

У звіті, наприклад, йдеться про те, що в той час як країни-члени ЄС відкрили свої кордони для українців, які тікали від російської агресії, багато з них «тримали двері зачиненими» для тих, хто рятувався від війни і репресій у Сирії, Афганістані й Лівії.

У звіті також сказано, що, хоча США активно критикують порушення Росії в Україні та прийняли десятки тисяч українських біженців, вони видворили понад 25 тисяч гаїтян у період з вересня 2021 року по травень 2022 року.

У доповіді також згадується відмова протистояти ізраїльській «системі апартеїду щодо палестинців» і бездіяльність щодо порушень Китаєм прав людини проти уйгурів та інших мусульманських меншин у провінції Сіньцзян.

Ці подвійні стандарти додали сміливості таким країнам, як Китай, і дали Єгипту й Саудівській Аравії змогу уникати й ігнорувати критику щодо своїх порушень прав людини, заявила Amnesty International.

Калламар також заявила, що вторгнення Росії в Україну є «страшним прикладом» того, що може статися, коли держави думають, що вони можуть зневажати міжнародне право і порушувати права людини без наслідків.

«Якби система спрацювала, щоб притягнути Росію до відповідальності за її задокументовані злочини в Чечні та Сирії, тисячі життів могли б бути врятовані тоді і зараз, в Україні та в інших місцях. Натомість ми маємо більше страждань і спустошення», – сказала вона.

Інші правозахисні групи і західні уряди звинувачують Росію у відповідальності за серйозні порушення прав людини в північнокавказькому регіоні Чечні та в порушеннях прав людини в Сирії, включаючи участь у бомбардуванні цивільних об’єктів.