Німеччина: рекомендація МОК щодо росіян є «ляпасом» для українських спортсменів

У Німеччині вважають «ляпасом» для українських спортсменів рекомендацію керівництва Міжнародного олімпійського комітету (МОК), яка передбачає повернення російських та білоруських спортсменів до змагань під нейтральним прапором. Про це повідомляє агенція France-Presse.

Українські спортсмени «заслуговують на солідарність міжнародного спорту», заявила міністр спорту Німеччини Ненсі Фезер. «Міжнародний спорт має беззаперечно засудити жорстоку агресивну війну Росії. Це можна зробити лише за умови повного виключення російських та білоруських спортсменів», – вважає вона.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах 28 березня на початку триденного засідання виконкому МОК укотре виступив на захист планів допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

У лютому 2022 року виконавчий комітет МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям та організаторам спортивних подій «не запрошувати та не дозволяти участь російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб у міжнародних змаганнях».

Але в січні 2023 року МОК окреслив багатоетапний план для російських і білоруських спортсменів, який має на меті уможливити їх участь у майбутніх літніх Іграх 2024 року в Парижі та зимових Іграх 2026 року в Мілані. Цю ідею розкритикували у США, Канаді та кількох європейських країнах, включно з Великою Британією, Німеччиною та Польщею. Україна заявляє про можливість бойкоту Ігор у разі допуску росіян та білорусів.

Минулого тижня президент World Athletics Себастьян Коу оголосив, що російські та білоруські легкоатлети все ще будуть виключені з міжнародних змагань «в осяжному майбутньому» через вторгнення Росії в Україну. Таким чином Коу підтвердив рішення організації, ухвалене в березні 2022 року.