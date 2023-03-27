Україна, Польща та країни Балтії виступили із заявою про недопущення спортсменів РФ та Білорусі до змагань

Україна, Польща, Латвія, Естонія та Литва виступили зі спільною заявою про недопущення спортсменів Росії та Білорусі до міжнародних спортивних змагань, повідомляє пресслужба українського МЗС.

«У зв’язку з тим, що ми наближаємося до наступного засідання Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету 28-30 березня 2023 року, ми хочемо повторити позицію України щодо нещодавніх закликів МОК щодо визначення шляхів допуску російських і білоруських спортсменів до змагань як «нейтральних». Ми взяли до відома занепокоєння, висловлене спеціальними доповідачками ООН щодо недискримінації виключно на основі громадянства спортсменів. Ми шкодуємо, що МОК використав ці занепокоєння як привід, щоб радикально змінити свою попередню добре аргументовану позицію щодо рекомендації не допускати російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб до міжнародних спортивних змагань», – йдеться у спільній заяві.

Країни у своїй заяві вказують, що «не національність спортсменів визначає їхню роль, а той факт, що вони спонсоруються/підтримуються своїми урядами чи компаніями, які підтримують кремлівський режим, який продовжує свою агресивну війну проти України, або навіть вони є безпосередньо російськими військовими».

«Вважаємо за необхідне нагадати, що кожного дня російські військові продовжують атакувати цивільну інфраструктуру України, у тому числі спортивні споруди, та вбивати українців, у тому числі українських спортсменів. Мільйони громадян України, включно зі спортсменами та їхніми родинами, були змушені залишити свої домівки через російську окупацію. Багато спортсменів з України досі не можуть брати участь у спортивних змаганнях через напад Росії на їхню країну», – вказано в заяві.

У документі наголошується, що немає жодної причини відходити від режиму виключення для російських і білоруських спортсменів, встановленого МОК більше року тому.

«Ми глибоко переконані, що зараз не час розглядати питання про повернення російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри в будь-якому статусі. Хоча МОК ще не прийняв остаточних рішень, ми наполегливо закликаємо його переглянути свої плани та повернутися до початкової, перевіреної позиції, яку підтримує міжнародне співтовариство. Нагадаємо, Росія та Білорусь мають у своєму розпорядженні шлях для повернення своїх спортсменів у міжнародне спортивне співтовариство, а саме припинення загарбницької війни, розв’язаної Росією за співучасті білорусі, та відновлення поваги до суверенітету та територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів», – резюмується в заяві.

23 березня президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах знову закликав «тримати політику і спорт окремо», захищаючи план МОК допустити російських і білоруських спортсменів на Ігри в Парижі 2024 року.

У січні МОК оголосив план, який дасть російським і білоруським спортсменам можливість участі в літніх Іграх 2024 року в Парижі та зимових Іграх 2026 року в Мілані. План передбачає участь росіян і білорусів як «нейтральних спортсменів», які не представлятимуть свою країну за допомогою прапора, гімну, форми чи іншої ідентифікації.

Сполучені Штати, Канада та більшість європейських країн розкритикували це рішення. США та понад 30 інших країн підтримали чинну заборону російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях.

Україна не виключає бойкоту Олімпіади, якщо російських і білоруських спортсменів допустять до змагань, заявив у січні міністр спорту країни Вадим Ґутцайт.