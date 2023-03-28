«Російських спортсменів використовують для політичних наративів» – Беленюк про участь в Олімпіаді

Російських спортсменів в країні використовують політичних цілях, а Олімпійські ігри не поза політикою. Про це олімпійський чемпіон 2020 року, народний депутат від «Слуга Народу», член комітету з питань молоді та спорту Жан Беленюк розповів в ефірі Свобода.Ранок (проєкт Радіо Свобода), коментуючи пропозицію Міжнародного олімпійського комітету дозволити участь в спортивних змаганнях спортсменам з Росії та Білорусі під «нейтральним прапором».

«Це маніпулятивні скидання таких країн, як Росія, що спорт повинен бути поза політикою, але вони вони найбільше «юзають» своїх спортсменів для просування політичних наративів і політичної пропаганди. Про те, які вони сильні, які вони не переможні, але це повна маячня», – повідомив Жан Беленюк.

За словами народного депутата, Міжнародний олімпійський комітет веде непублічну розмову із російською стороною і незрозуміло, чому МОК змінив свою думку щодо участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх.

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«Багато не публічних комунікацій відбувається всередині цієї організації і це нормально. Ми усі розуміємо, що у цьому і полягає дипломатія. Ми не розуміємо, якою базою вони обґрунтовують це своє рішення. Війна як була, так і є. Українці як гинуть на полі бою, так і продовжують це робити, тому невідомо, до чого це» – каже він.

Жан Беленюк вважає, що українські спортсмени не хочуть брати участь в змаганнях поруч з спортсменами з Росії та Білорусі:

«Бажання стояти на одному п’єдесталі, тиснути руки і змагатися на одних змаганнях з росіянами немає у жодного спортсмена з української збірної команди. Це я точно заявляю. Я спілкуюся зі спортсменами і усі вони проти цього».

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Напередодні Україна, Польща та країни Балтії опублікували заяву із закликом не допускати спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань навіть під «нейтральним прапором». Спільну заяву країн опублікувало Міністерство закордонних справ України.

Раніше Міжнародний Олімпійський комітет оголосив план, який дасть російським і білоруським спортсменам можливість участі в літніх Іграх 2024 року в Парижі та зимових Іграх 2026 року в Мілані. Згідно з цим планом, росіяни і білорусі зможуть взяти участь у Олімпійських іграх, але як «нейтральні спортсмени». Пропонується, що вони не представлятимуть свою країну за допомогою прапора, гімну, форми чи іншої ідентифікації.

У січні 2023 року міністр спорту України Вадим Ґутцайт заявив, що Україна не виключає бойкоту Олімпіади, якщо російських і білоруських спортсменів допустять до змагань.