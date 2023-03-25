«На полі немає друзів» – футболіст Зінченко перед грою проти Англії

Футболіст збірної України Олександр Зінченко сказав, що залишить поза полем особисту дружбу, коли 26 березня вийде на поле лондонського стадіону «Вемблі» на гру відбірного турніру Євро-2024 проти команди Англії.

«Я їх усіх (суперників з англійської збірної – ред.) дуже люблю, але, на жаль, на полі немає друзів, тож подивимося, що буде завтра. Я отримав велику підтримку від усіх них, за що я дуже вдячний. Я хотів би також сказати величезну подяку всій Великій Британії за всю допомогу та підтримку для всіх нас, українців, для країни, нашого народу, усіх біженців, які тут живуть», — сказав 26-річний футболіст на передматчевій пресконференції.

«Пройшло близько 397 днів з моменту вторгнення терористів у нашу країну, і я б назвав ці 397 днів «жахом». Кожен в Україні щось втратив — можливо, будинок, роботу, майно – все повністю змінилося, це точно», – вказав Зінченко, який на клубному рівні грає за лондонський «Арсенал».

Команда Англії розпочала свою кваліфікаційну кампанію в четвер, 23 березня, перемогою 2:1 на виїзді проти чинних чемпіонів Європи, команди Італії. Недільний матч є першим для України у відбірному турнірі. Гра розпочнеться о 19:00 за Києвом.

Збірна Англії не зможе розраховувати на Маркуса Рашфорда, Мейсона Маунта та Ніка Поупа, які вибули з основного складу, а фланговий захисник «Челсі» Ріс Джеймс не зможе зіграти через те, що Футбольна асоціація Англії назвала «постійною проблемою» (йдеться про травму). Ще один гравець, Люк Шоу, дискваліфікований після вилучення з поля в грі проти Італії.