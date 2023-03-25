Англія має «велику симпатію» до України, але у футбол прагне перемогти – тренер Саутґейт

Головний тренер збірної Англії з футболу Ґарет Саутґейт заявив про «велику симпатію», яку його країна має до України, але додав, що у відбірному матчі чемпіонату Європи його підопічні докладуть зусиль, щоб перемогти «синьо-жовтих».

«Звичайно, ми дуже співчуваємо тому, що відбувається, і підтримуємо (українців – ред.), але завтра гра у футбол, і ми повністю зосереджені на спробі перемогти в грі. Це вирішальна гра в групі», – вказав наставник англійців.

Англія розпочала свою кваліфікаційну кампанію в четвер, 23 березня, перемогою 2:1 на виїзді проти чинних чемпіонів, команди Італії. Недільний матч є першим для України у відбірному турнірі.

Збірна Англії не зможе розраховувати на Маркуса Рашфорда, Мейсона Маунта та Ніка Поупа, які вибули з основного складу, а фланговий захисник «Челсі» Ріс Джеймс не зможе зіграти через те, що Футбольна асоціація Англії назвала «постійною проблемою» (йдеться про травму). Ще один гравець, Люк Шоу, дискваліфікований після вилучення з поля в грі проти Італії. Саутґейт сказав, що він оптимістично налаштований, і Англія «майже має достатньо, щоб пройти гру».