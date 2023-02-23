Єврокубки: «Дніпро» вилетів від кіпріотів, «Шахтар» по пенальті здолав французів

Україна залишилася з одним представником у європейських футбольних клубних турнірах.

У Лізі конференцій УЄФА «Дніпро», який тиждень тому мінімально поступився кіпрському АЕКу (0:1), і в другому матчі не зміг знайти шлях до воріт суперника – 0:0.

Донецький «Шахтар» мав шанси пройти французький «Ренн», оскільки у формально домашньому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи минулого тижня здолав опір опонентів – 2:1. На своєму полі «Ренн» спершу здобув право на овертайм – єдиний у перші 90 хвилин гол забив на 52-й хвилині Карл Токо Екамбі, а на початку другої додаткової 15-хвилинки відзначився Ібрагім Салах – 2:0.

Святкувати перемогу господарям не дозволив автогол Женуеля Белосяна за кілька хвилин до фінального свистка – 2:1.

Таким чином, рахунок протистояння в цілому став 3:3, і переможця визначила серія пенальті, в якій нерви виявилися міцнішими у гірників – 5:4.

Про свого суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи футболісти «Шахтаря» дізнаються в пʼятницю, 24 лютого.