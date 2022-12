У США відбулася прем’єра фільму про гравців американського футболу, які захищають Україну

У Сполучених Штатах презентували фільм Who if not us – документальну стрічку про українських гравців американського футболу, які зараз захищають Україну.

Це історії родин гравця Андрія Зарецького (Сapitals, Київ), Романа Богуславського («Ужгородські лісоруби»), який у цій війні втратив брата, та президента Української Ліги Американського Футбола Юрія Гундіча, який пройшов бойові дії на сході України.

«Фільм важливий, бо вперше про український американський футбол розповідає найбагатша спортивна Ліга світу – NFL! Це як визнання нас і наших зусиль по розвитку цього спорту, останніх десятиліть, і наших хлопців, які захищають зараз Україну. Фільм дуже емоційний, адже NFL зробила все, щоб показати правду про війну в Україні. І намагались акцентувати увагу, яку ціну кожен день платять наші хлопці задля перемоги на війні!» – пояснюють Радіо Свобода в Українській лізі американського футболу (УЛАФ).

Також фільм нагадує про українців-амфутівців, які загинули в цій війні.

Прем’єра Who if not us відбулася на офіційному каналі Національної футбольної ліги (НФЛ) у Різдво після матчу Steelers-Riders. За словами творців NFL 360, фільм також покажуть після матчів НФЛ ще 27 та 31 грудня.

13 листопада у Мюнхені під час перерви в матчі НФЛ організатори влаштували акцію підтримки сім’ям воїнів-гравців Української ліги американського футболу. На поле вийшли українки з дітьми, яких вболівальники на трибунах підтримали оваціями.