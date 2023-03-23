World Athletics: повʼязані з допінгом санкції з Росії зняті, але до змагань росіян не допустять

Керівний орган світової легкої атлетики, World Athletics, оголосив 23 березня, що скасовує обмеження, запроваджені проти Всеросійської федерації легкої атлетики у звʼязку з порушеннями антидопінгових правил. Але це не означає, що російські спортсмени повернуться до змагань, уточнив президент World Athletics Себастьян Коу.

«Рада (організації) погодилася відновити повноваження Російської Федерації (RusAF) після семи років відсторонення, і це, звичайно, було повʼязано з кричущими інституційними порушеннями допінгових правил. Однак спортсмени, офіційні особи та допоміжний персонал з Росії та Білорусі все ще виключені з змагань в осяжному майбутньому через вторгнення Росії в Україну», – йдеться в заяві World Athletics.

У січні Міжнародний олімпійський комітет оголосив план, який дасть російським і білоруським спортсменам можливість участі в літніх Іграх 2024 року в Парижі та зимових Іграх 2026 року в Мілані. План передбачає участь росіян і білорусів як «нейтральних спортсменів», які не представлятимуть свою країну за допомогою прапора, гімну, форми чи іншої ідентифікації.

Сполучені Штати, Канада та більшість європейських країн розкритикували це рішення. США та понад 30 інших країн підтримали чинну заборону російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях.

Україна не виключає бойкоту Олімпіади, якщо російських і білоруських спортсменів допустять до змагань, заявив у січні міністр спорту країни Вадим Ґутцайт.