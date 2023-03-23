Президент МОК знову наполягає на участі російських спортсменів в Олімпіаді-2024

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах знову закликав «тримати політику і спорт окремо», захищаючи план МОК допустити російських і білоруських спортсменів на Ігри в Парижі 2024 року.

«Якщо політика вирішує, хто може брати участь у змаганнях, тоді спорт і спортсмени стають інструментами політики. Тоді спорт не може передати свою об’єднуючу силу. Ми повинні бути політично нейтральними, але не аполітичними. Ми добре знаємо, що світом керує політика. Ми добре знаємо, що наші рішення мають політичні наслідки, і ми повинні включати це в своє мислення. Але ми не повинні робити помилку, підносячи себе до арбітрів у політичних суперечках, тому що ми будемо розчавлені цією політичною владою», – сказав Бах на політичному форумі в німецькому Ессені 22 березня.

Як повідомляє Reuters, Бах сказав, що «Україна хоче, і це пряма цитата, «повної ізоляції всіх росіян». Цю фразу деякі присутні зустріли оплесками. Але Бах назвав таку вимогу «дилемою» та «абсолютно новою ситуацією».

«Якщо ми виключимо спортсменів з політичних причин, ми зіткнемося з занепадом міжнародної спортивної системи», – сказав президент МОК.

У січні МОК оголосив план, який дасть російським і білоруським спортсменам можливість участі в літніх Іграх 2024 року в Парижі та зимових Іграх 2026 року в Мілані. План передбачає участь росіян і білорусів як «нейтральних спортсменів», які не представлятимуть свою країну за допомогою прапора, гімну, форми чи іншої ідентифікації.

Сполучені Штати, Канада та більшість європейських країн розкритикували це рішення. США та понад 30 інших країн підтримали чинну заборону російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях.

Україна не виключає бойкоту Олімпіади, якщо російських і білоруських спортсменів допустять до змагань, заявив у січні міністр спорту країни Вадим Ґутцайт.