Експрезидент IIHF швейцарець Фазель отримав громадянство Росії

Колишній президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) швейцарець Рене Фазель отримав громадянство Росії, повідомляє The Insider.

Видання зазначає, що разом із російським паспортом Фазель придбав 54% акцій компанії «Алма Холдинг», співвласником якої є близький до президента Росії Володимира Путіна бізнесмен Геннадій Тимченко. «Алма Холдинг» вирощує яблука в Краснодарському краї.

Рене Фазель очолював IIHF з 1994 до 2021 року. Крім того, весь цей час він був членом Міжнародного олімпійського комітету, а з 2008 до 2016 року входив до виконкому МОК.

В епоху правління Фазеля Росія тричі отримувала право на проведення чемпіонату світу з хокею, і одного разу, вперше у своїй історії – зимової Олімпіади. Перебуваючи на посаді, Фазель неодноразово у компліментарній формі висловлювався про Володимира Путіна і зустрічався з ним неформально. У травні 2021 року після того, як через жорстоке придушення масових протестів у Білорусі чемпіонат світу з хокею був перенесений із цієї країни, швейцарець висловився на підтримку Олександра Лукашенка.

На батьківщині Фазеля підозрювали у корупції ­– зокрема, в отриманні хабаря в сумі 400 тисяч франків за перемогу однієї з компаній у тендері на реалізацію прав телетрансляцій чемпіонатів світу з хокею. Сам функціонер відкидає всі звинувачення.