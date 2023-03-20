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Українські фехтувальники не братимуть участі в одних змаганнях із представниками Росії й Білорусі

Ілюстраційне фото. Українська збірна на юніорському Чемпіонаті світу з фехтування у рапірі, квітень 2021 року

Українські фехтувальники не братимуть участі в одних змаганнях із російськими та білоруськими спортсменами – про це заявляє Федерація фехтування України 20 березня.

Про це рішення організація повідомила за підсумками засідання Президії в понеділок.

«Було прийнято рішення не тільки не виходити на двобої на змаганнях будь-яких рівнів з безпосередньо російськими та білоруськими спортсменами, а й нашим спортсменам, тренерам, суддям не брати участь у змаганнях, у яких братимуть участь російські або білоруські спортсмени з активним залученням до цього спортсменів інших країн», – повідомляє пресслужба Федерації.

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Крім того, президія ухвалила створити робочу групу, яка «визначить конкретний план та зміст активних дій українських спортсменів та тренерів на найближчих змаганнях, на яких буде здійснена спроба повернути російських та білоруських спортсменів».

Також на засіданні обговорили способи оскаржити рішення Конгресу Міжнародної федерації фехтування щодо дозволу представникам Росії та Білорусі до міжнародних змагань під егідою FIE.

Міжнародна федерація фехтування дозволила російським і білоруським фехтувальникам брати участь у своїх змаганнях за результатами голосування на позачерговому конгресі 10 березня.

Спортсмени з двох країн були відсторонені від багатьох міжнародних змагань після того, як Росія почала своє повномасштабного вторгнення в Україну. Білорусь була ключовим плацдармом для вторгнення Москви.

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