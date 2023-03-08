«Ігри нескорених»-2023: наприкінці квітня відбудеться відбір до збірної України

Міністерство у справах ветеранів Україні заявляє, що уже наприкінці квітня ветерани війни, військовослужбовці, рятувальники і правоохоронці будуть змагатись за право представити Україну в складі національної збірної Invictus Games 2023 («Ігри Нескорених»).

Як повідомляє пресслужба відомства, прийом заявок на участь у відборі триває до 14 березня включно.

На всеукраїнських змаганнях «Ігри Нескорених», за результатами яких сформують склад української збірної, буде можливість проявити себе в одному чи двох з дев’яти видів спорту:

стрiльба з лука

легка атлетика

велосипедний спорт

пауерлiфтинг

веслування в примiщенні

волейбол сидячи

плавання

настільний теніс

баскетбол на візках

«Ігри Нескорених» (Invictus Games)– мультиспортивні змагання для поранених військовослужбовців та ветеранів, які цього року проведуть у вересні в Німеччині. Минулого року, попри початок повномасштабного вторгнення Росії, представники України взяли участь у змаганнях.