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Президент МОК знову підтримав участь росіян і білорусів у міжнародних змаганнях

Під час акції з вимогою не допустити спортсменів із Росії та Білорусі на Олімпіаду-2024 в Парижі через війну проти України. Лозанна, Швейцарія, 25 березня 2023 року

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах 28 березня на початку триденного засідання виконкому МОК укотре виступив на захист планів допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

«Ми бачимо це (участь росіян і білорусів – ред.) майже щодня в багатьох видах спорту. Ми бачимо це найбільш помітно в тенісі, але ми бачимо це також у велоспорті. Ми бачимо це в деяких змаганнях із настільного тенісу, ми бачимо це в хокеї, ми бачимо це в гандболі. Ми бачимо це у футболі та в інших лігах – у Сполучених Штатах, а також у Європі, і ми також бачимо це на інших континентах», – стверджує він.

Томас Бах має рацію лише частково – приміром, у футболі збірна Росії є поза межами відбірного турніру Євро-2024, а клуби з цієї країни не виступають у єврокубках. Білоруська збірна у відборі чемпіонату Європи участь бере, але домашні матчі проводить на нейтральних полях.

У лютому 2022 року виконавчий комітет МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям та організаторам спортивних подій «не запрошувати та не дозволяти участь російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб у міжнародних змаганнях».

Але в січні 2023 року МОК окреслив багатоетапний план для російських і білоруських спортсменів, який має на меті уможливити їх участь у майбутніх літніх Іграх 2024 року в Парижі та зимових Іграх 2026 року в Мілані. Цю ідею розкритикували у США, Канаді та кількох європейських країнах, включно з Великою Британією, Німеччиною та Польщею. Україна заявляє про можливість бойкоту Ігор у разі допуску росіян та білорусів.

Минулого тижня президент World Athletics Себастьян Коу оголосив, що російські та білоруські легкоатлети все ще будуть виключені з міжнародних змагань «в осяжному майбутньому» через вторгнення Росії в Україну. Таким чином Коу підтвердив рішення організації, ухвалене в березні 2022 року.

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