Президент МОК знову підтримав участь росіян і білорусів у міжнародних змаганнях

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах 28 березня на початку триденного засідання виконкому МОК укотре виступив на захист планів допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

«Ми бачимо це (участь росіян і білорусів – ред.) майже щодня в багатьох видах спорту. Ми бачимо це найбільш помітно в тенісі, але ми бачимо це також у велоспорті. Ми бачимо це в деяких змаганнях із настільного тенісу, ми бачимо це в хокеї, ми бачимо це в гандболі. Ми бачимо це у футболі та в інших лігах – у Сполучених Штатах, а також у Європі, і ми також бачимо це на інших континентах», – стверджує він.

Томас Бах має рацію лише частково – приміром, у футболі збірна Росії є поза межами відбірного турніру Євро-2024, а клуби з цієї країни не виступають у єврокубках. Білоруська збірна у відборі чемпіонату Європи участь бере, але домашні матчі проводить на нейтральних полях.

У лютому 2022 року виконавчий комітет МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям та організаторам спортивних подій «не запрошувати та не дозволяти участь російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб у міжнародних змаганнях».

Але в січні 2023 року МОК окреслив багатоетапний план для російських і білоруських спортсменів, який має на меті уможливити їх участь у майбутніх літніх Іграх 2024 року в Парижі та зимових Іграх 2026 року в Мілані. Цю ідею розкритикували у США, Канаді та кількох європейських країнах, включно з Великою Британією, Німеччиною та Польщею. Україна заявляє про можливість бойкоту Ігор у разі допуску росіян та білорусів.

Минулого тижня президент World Athletics Себастьян Коу оголосив, що російські та білоруські легкоатлети все ще будуть виключені з міжнародних змагань «в осяжному майбутньому» через вторгнення Росії в Україну. Таким чином Коу підтвердив рішення організації, ухвалене в березні 2022 року.