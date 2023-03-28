Мінреінтеграції повідомило дані про депортованих до РФ дітей

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що наразі незаконно депортованими до РФ вважаються 19 514 українських дітей.

«Відомо також, що на тимчасово окупованих територіях і в Росії перебувають близько 4390 статусних дітей, до яких відносяться діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування», – йдеться в повідомленні міністерства у фейсбуці.

У Мінреінтеграції кажуть, що зібрані дані будуть використані українськими та міжнародними слідчими для притягнення до відповідальності винних у незаконній депортації українських дітей.

Українська влада неодноразово повідомляла про примусове вивезення РФ дітей з тимчасово окупованих територій України. На сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися понад 300 дітей.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової. За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».