У США обговорюють «справедливий мир в Україні» в рамках «Саміту за демократію 2023»

Державний департамент США проводить дискусію «Справедливий і міцний мир в Україні» під головуванням Держсекретаря США Ентоні Блінкена в рамках «Саміту за демократію 2023», який проходить у Вашингтоні.

У віртуальній зустрічі взяли участь міністри закордонних справ низки держав світу.

Дивіться трансляцію наживо з перекладом українською на онлайн-платформах «Голос Америки Українською»:

Учасники обговорення висловили свою підтримку українському народу і наголосили на необхідності відновлення Україну своєї територіальної цілісності.

Блінкен: мета Путіна стерти ідентичність України

Майбутнє демократії перебуває в переломній точці, адже у всьому світі автократії порушують права людини, пригнічують фундаментальні свободи, і війна в Україні ілюструє це найбільше. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен під час віртуальної панелі «Справедливий і міцний мир в Україні» в рамках Саміту за демократію, який проходить у Вашингтоні.

Блінкен зазначив, що авторитарні режими виходять за межі своїх кордонів через дедалі агресивнішу ревізіоністську зовнішню політику.

Ніщо так не ілюструє серйозність цієї загрози, як жорстока і невиправдана війна Росії проти України

«Ніщо так не ілюструє серйозність цієї загрози, як жорстока і невиправдана війна Росії проти України. У лютому 2022 року президент Путін розпочав повномасштабну війну проти народу України, намагаючись завоювати цю країну, повалити демократично обраний уряд, перекроїти їхні кордони. Насправді головною метою президента Путіна було стерти ідентичність України як незалежної суверенної нації, і щоб Росія її поглинула»

Блінкен додав, що війна, яку розпочав Путін, є нападом не лише на Україну, але й на міжнародний порядок, заснований на правилах, що прагне захистити міжнародний мир і стабільність, рівні права чоловіків і жінок, великих і малих націй.

«Жертвами російської агресії є не лише українці, а й люди в усьому світі. Війни Кремля загострили гостру відсутність продовольчої безпеки, яка вже досягла кризового рівня через Covid-19. Зміна клімату та інші конфлікти поставили під загрозу мільйони людей і підняли ціни на добрива, паливо та продовольство, що ускладнило сім’ям у всіх частинах світу звести кінці з кінцями»

Цього тижня у Вашингтоні відбувається «Саміт за демократію 2023». В події, що проходить у віртуальному режимі, за очікуваннями, візьме участь близько 120 країн.