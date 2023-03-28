Міндовкілля попередньо оцінює збитки надрам України через війну в 10 трильйонів гривень

Міністерство юстиції зареєструвало наразі сім методик для підрахунку збитків, завданих російською агресією проти України. Про це повідомив на брифінгу 28 березня начальник відділу екологічного контролю Управління екологічного контролю та методології Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Ставнійчук.

«Зокрема за чотирма напрямками вже підраховуються збитки. Це – земля, ґрунти, атмосферне повітря, водні ресурси. Держекоінспекція працює в цьому напрямку, і вже нараховано майже 2 трильйони гривень збитків. І це тільки початок, бо ще дуже багато роботи. Ще треба підрахувати збитки, що стосуються лісів, природно-заповідного фонду», – заявив він.

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При цьому, як додав представник міністерства у питанні шкоди, завданої українським надрам, лише за попередніми оцінками сума збитків складає близько 10 трильйонів гривень.

«Це попередня тільки оцінка, там теж близько 10 трильйонів гривень. Ці кошти дуже великі, і наша основна мета – щоб ці кошти були компенсовані. Для цього на рівні держави з міжнародними партнерами працюють вже не один місяць відповідні фахівці, щоб визначити цей шлях», – сказав Ставнійчук.

Раніше перший заступник голови Міндовкілля Руслан Гречаник повідомив, що через повномасштабну війну екології України були завдані збитки на суму щонайменше в два трильйони гривень.