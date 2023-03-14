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Україна закликає міжнародну спільноту обговорити вплив «екологічних злочинів» Росії – Єрмак

Лелека біля елемента РСЗВ в селі Кухарі Київської області, 19 квітня 2022 року

Війна Росії проти Україні завдає шкоди навколишньому середовищу, і це мають більше обговорювати експерти, заявили 14 березня представники України та ООН. Виконавча директорка Програми ООН із питань довкілля (UNEP) Інґер Андерсен у Києві зустрілася з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, ідеться в повідомленні сайту українського президента.

За повідомленням, сторони обговорили «питання відповідальності Росії за екологічні злочини в Україні». Єрмак сказав Андерсен, що «Росія завдає величезної шкоди екологічній системі» України.

Зі свого боку, Андерсен наголосила на підтримці України в подоланні викликів її екологічній системі, які виникли через російське вторгнення, та наголосила на важливості глибшої дискусії з цього питання на експертному рівні.

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